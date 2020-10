Resulta incomprensible que un gobierno de izquierda haya cancelado una institución educativa y cultural con más de 45 años de historia, que resistió estoicamente los vendavales neoliberales y que mantuvo en alto el nombre de Vicente Lombardo Toledano, el primero en ponderar, en 1955, la necesidad de una cuarta revolución, pacífica, pero que fuera continuación y superara en objetivos a las tres anteriores. (Carta resumida)

Emilio García Bonilla

Se queja viuda por trámites de pensión

Realicé la solicitud de pensión por viudez en la UMF 11 del IMSS. Una vez aceptada, el 16 de diciembre de 2019, me enviaron a continuar los trámites a la Subdelegación Guerrero, en la Ciudad de México, donde me presenté en febrero y marzo pasados. La persona que me atendió me indicó que el trámite duraba entre cuatro y cinco meses, ya que se encontraba en transferencia en Tlalnepantla, pero que me presentara cada 15 días hábiles, lo cual no hice por la contingencia sanitaria, pues formo parte del grupo de riesgo debido a mi edad.

Me presenté de nuevo el 24 de septiembre y me informaron por escrito que “… la solicitud de viudez se declara improcedente… en tanto se envíe expediente original y transferencia electrónica correspondiente a la Sub 006 Tlalnepantla”.

Considero que nueve meses es un tiempo más que suficiente para enviar de Tlalnepantla a la Ciudad de México los documentos originales de mi solicitud y realizar la transferencia electrónica. Además, los datos que contiene la solicitud son suficientes para informame por teléfono, fijo o móvil, por correo electrónico u ordinario, la improcedencia de mi solicitud, sobre todo si es por causas no imputables a mí. (Carta resumida).

Rocío Hernández Maldonado

Invitaciones

Jornada de limpia en parque de la Agrícola Oriental

Invitamos a vecinos a participar en la limpia, pinta y embellecimiento del parque ubicado en Sur 20 esquina Oriente 237 en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco. La cita es hoy a las 12 horas. Pueden traer pintura, brochas, bolsas, guantes, escobas, cubetas y mucho ánimo. Es un acto familiar y comunitario con respeto a la sana distancia.

Vecinos de Iztacalco, Carlos Esteban Jiménez Martínez

Reflexión sobre la utilidad de los fideicomisos

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita al análisis y reflexión ¿Para qué sirven los fideicomisos?, con el abogado Mercurio Cadena. La cita es hoy a las 12 horas.

Sólo en vivo y suscríbete por YouTube Buzón Ciudadano.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, Imelda Beristáin, Teresa Moreno, Víctor Hugo Alpiza y José Salcido