Sin embargo no hay una cifra exacta, incluso la Fiscalía Estatal no tiene el reporte completo debido a que no todas han sido denunciadas formalmente.

Se forman al menos siete colectivos en dos años

En los dos años recientes se han formado al menos siete colectivos llamados Madres Buscadoras de Sonora, Buscadoras de la Paz en Hermosillo, Familias Recuperando Tesoros en Puerto Peñasco, Rastreadoras de Ciudad Obregón, Guerreras Buscadoras de Cajeme, Guerreras Buscadoras de Guaymas y Buscadoras en vida de Huatabampo.

Estos grupos peinan con pico y pala de norte a sur toda la entidad, sin importar las inclemencias del tiempo y a las alertas epidemiológicas por la pandemia de Covid-19. Así han logrado ubicar al menos 240 fosas clandestinas.

El pasado miércoles, en la conferencia mañanera de Palacio Nacional, Alejandro Encinas Rodríguez informó que Sonora figura entre las ocho entidades de México con más fosas clandestinas descubiertas en el presente sexenio; expuso a Puerto Peñasco y Cajeme entre los 10 municipios con más entierros y cuerpos exhumados del país.

Cada fin de semana las rastreadoras se internan en las zonas conurbadas, donde buscan a sus familiares víctimas de desaparición forzada. Apenas el 4 de octubre, Nora Lira Muñoz, lideresa de Rastreadoras de Ciudad Obregón reportó el hallazgo de su hija Fernanda Zañudo Lira, de 17 años, en una fosa clandestina en un basurero del poblado de Bataconcica.

Mientras, la Fiscalía Estatal confirmó que el cuerpo de la joven Yesenia Estefanía, una modelo de 24 años de edad, fue hallada en un cementerio clandestino ubicado en un canal bajo de la calle Meridiano, entre las calles 300 y 400 de Cajeme, uno de los cinco municipios más violentos de México.