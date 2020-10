Esta novedad discográfica ya circula en la web. La buena noticia es que el contenido de este disco es una de las actividades estelares del 48 Festival Internacional Cervantino, que se realizará de manera virtual del 14 al 18 de octubre, y en la jornada inaugural, el miércoles 14, figura como estelar la presentación, a las 12 horas, de Catrin Finch y Seckou Keita. La transmisión será gratuita para el público en la página festivalcervantino.gob.mx

Además, la transmisión del concierto del miércoles marcará, además del inicio del Cervantino de este año, un proyecto impulsado por Discos CoraSon: la serie titulada Why Fly? Conciertos virtuales; sus hacedores, Mary Farquharson y Eduardo Llerenas, explican: “Mientras los músicos, debido a la pandemia, no pueden volar de un país a otro y el público no puede asistir a conciertos en vivo, Why Fly? Conciertos virtuales ofrece música de mucha calidad y fuera de serie, directo a casa”.

Esta serie de conciertos ofrecerá música de distintas tradiciones, “grabadas en vivo con excelente audio e imagen. Estos conciertos se presentan en dos formatos: 60 minutos del grupo o 90 minutos con dos grupos de diferentes países, interactuando para crear un ambiente dinámico y humano.

“Este proyecto –informan sus productores– incluye a grandes músicos de blues, jazz, indie pop, reggae, música tradicional y música clásica, tanto árabe como mexicana y de otras regiones. Los foros para la filmación de los conciertos de Why Fly? se eligen con esmero para complementar el ambiente de cada grupo y estilo de música”.

El pequeño teatro histórico de Sands Films en Rotherhithe, el barrio de los muelles en la ribera del Támesis, será el foro para el concierto de este miércoles de Catrin Finch y Seckou Keita.

Estos dos músicos llevan muchos años tocando juntos y cada quien tiene a su vez una discografía impresionante, toda ella recomendable. SOAR es su segundo disco en conjunto; el primero, Clychau Dybon, lo grabaron en 2013.

En Spotify, por otro lado, podemos seguir la trayectoria discográfica de cada uno: Catrin Finch tiene discos fascinantes, entre ellos recomiendo ampliamente el titulado Crossing the Stone y, como es muy difícil encontrar buenos discos con canciones de cuna, el que ella tituló simplemente Lullabies.

Seckou Keita tiene su propio grupo: el Seckou Keita Quartet, cuyo álbum titulado Afro-Mandinka Soul es una delicia; el que grabó con el pianista cubano Omar Sosa y titularon Transparent Water es de una extravagancia y exquisitez tal que raya en lo sublime. Es una hermosa música espiritual.

Eso, música espiritual es la que hacen juntos Catrin Finch y Seckou Keita. Tendremos la oportunidad de verlos en vivo, a través de la transmisión que realizará el Festival Internacional Cervantino este miércoles 14 de octubre al mediodía.

Resonarán el arpa celta y la kora de Senegal como lo hacen las campanas de amplias caderas en la cima de los templos de la ciudad de Guanajuato.

