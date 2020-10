La SC federal sabe que el andamiaje jurídico actual protege los derechos individuales y no los colectivos, porque, jurídicamente no hay un reconocimiento del sujeto colectivo de derecho, por esta razón considera que la participación de los pueblos y comunidades indígenas debe ser permanente en la construcción de un modelo alternativo para la protección de los derechos colectivos , añadió la poeta y subrayó: “El trabajo de la SC implica acciones de vinculación y coordinación interinstitucional con las comunidades de artesanos, con organizaciones de la sociedad civil, con la academia y organismos internacionales en la labor de sensibilización y concientización sobre la protección de los derechos colectivos.

Tenango de Doria, dijo la funcionaria , es “el lugar de las murallas; fue en un tiempo un sitio estratégico donde habitaron y habitan distintas culturas: otomí, nahuas, totonacos. Es una zona que revela una diversidad no sólo étnica, sino lingüística y cultural. Tenango ha sido conocido no por el hermoso glifo prehispánico que lo nombra, muros salientes, almenas y círculos, ni por el apellido del coronel Juan Crisóstomo Doria; tampoco por el incendio de su iglesia, en 1816, durante la guerra entre el ejército realista y el insurgente, ni porque en la zona conocida como El Estribo los otomíes derrotaron a los franceses aventándoles enormes rocas desde lo alto de la sierra.

Estamos trabajando desde la perspectiva del pensamiento indígena, mediante conjuros y proverbios que tienen los pueblos originarios respecto del plagio, como este conjuro del poeta mazahua Francisco Antonio León Cuervo, es nuestra respuesta creativa a la gente que se dice diseñadora y sólo se dedica a copiar y no tiene talento.

El poema dice: A las moscas blancas que hurtan la piel de serpiente / cuando la dejamos secarse al sol / que el texto anuncie su decadencia antes de la otra luna / que el kokobi penetre su mirada hasta cegarlas / cuando las vea marchar hacia el valle de los muertos/ que si al pasar las lluvias / se atreven a volver escondidas / entre las alas de las mariposas / sus rostros vengan sin ojos / para que no puedan ver los nuevos tatuajes / que cubren nuestra piel .

La bordadora María Félix Delgadillo habló de la magia de los colores y diseños de los tenangos que adornan y alegran los espacios convertidos en cortinas, manteles, bolsas, pero, señaló: No se me hace justo que hay muchísimos coyotes que llegan y pagan lo que quieren sin valorar el esfuerzo de la gente. Hemos sido víctimas de plagio. Hay mucha ignorancia y no tenemos otra que ponernos a bordar, y a veces casi regalarlos porque no nos pagan lo que realmente valen .

Recordó que su abuela fue una de las primeras en dedicarse al bordado, “y poca gente los hacía, pero fue pasando el tiempo y por la falta de recursos todos se fueron de dedicando a lo mismo.

En muchos lugares y países los tenangos son reconocidos, pero sí quisiera que nos valoren, porque es un trabajo cansado y laborioso.

La exposición Tenangos: cartografías de la memoria, cuyas obras forman parte de la colección del museo, puede visitarse de martes a domingo de 11 a 18 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares (Miguel Hidalgo 289, colonia del Carmen, en Coyoacán).