l desplazamiento interno en México es una deuda histórica hacia sus víctimas que últimamente ha sido reconocida a través de informes oficiales, iniciándose también un proceso para un proyecto de ley especializado en la materia. Recién, se ha aprobado una iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados y ha pasado a la de Senadores.

En el país, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) calcula 346 mil 945 personas desplazadas internamente por violencia, siendo los estados más afectados Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. Estos datos son estimaciones porque no contamos con un registro oficial ni con análisis especializados de contexto que sean integrales y nos permitan entender la magnitud de la problemática a escala nacional.

Una persona desplazada no deja su lugar de origen o de residencia habitual de manera voluntaria, ocurren circunstancias que la obligan a ello, como lo puede ser un conflicto armado, tal como es definido en el derecho internacional humanitario, violencia generalizada, desastres naturales, megaproyectos, conflictos religiosos o comunales y desa-lojos. La obligación de garantizar los derechos de las personas desplazadas es la de su propia nación, ya que no ha cruzado una frontera internacionalmente reconocida. Esta situación fue calificada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como un estado de desprotección total a través del caso de las “Masacres de Río Negro vs. Guatemala”.

El desplazamiento interno ocurre en situación de vulnerabilidad, ya que las personas enfrentan numerosos obstácu-los para garantizar sus derechos. Les es difícil cubrir sus necesidades más básicas (alimentación, vivienda, seguridad) o acceder a derechos como educación, trabajo y salud. Además, suelen tener dificultades para contar con la documentación para proteger sus propiedades y ejercer sus derechos, incluso en cuanto a la identidad, así como votar y ser votada.

Actualmente, estas situaciones de vulnerabilidad se intensifican con la pandemia que vivimos. En estos meses, organizaciones como la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas han registrado desplazamientos importantes en entidades como Chiapas y Guerrero. Muchas veces las personas se ven impedidas de tomar las medidas necesarias para cuidar su salud al estar, por ejemplo, en refugios que no cumplen con lo mínimo o al ser imposible para ellas quedarse en su casa. Esta situación las coloca en riesgo de contraer de manera más fácil el coronavirus y propagarlo. Esto, a su vez, les puede poner en riesgo de sufrir mayor discriminación e incluso ocasionar nuevos desplazamientos.