Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 9 de octubre de 2020, p. 14

Pese a las graves afectaciones que generará la desaparición de diversos fideicomisos, los grupos perjudicados por dicha medida aún no logran conjuntarse para desarrollar una estrategia de defensa y mostrar con mayor fuerza su presencia en el Senado, lamentaron algunos de los colectivos que llegaron a dicha sede legislativa desde el miércoles.