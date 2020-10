Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 9 de octubre de 2020, p. 12

La cifras actualizadas de personas desaparecidas que dio a conocer el miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, continuaron generando incredulidad y molestia entre familiares de víctimas.

Luego de que el funcionario indicara que hay un registro histórico de poco más de 77 mil desaparecidos de 2006 a la fecha, y que en 2020 hubo una disminución sensible de este fenómeno, Karla Guerrero, miembro del Frente Nacional Ni Una Menos México, consideró que el número real de víctimas es mucho mayor.

Nosotras tenemos cifras de más de 77 mil, y si los casos no se judicializan es porque ni siquiera los quieren buscar. Nada más salen a decir que la mayoría ya están localizados, pero eso no es real, porque todos los servicios médicos forenses están abarrotados con cuerpos de fosas clandestinas a las que no se les ha dado identificación , lamentó.