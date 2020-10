Arturo Sánchez Jiménez

Viernes 9 de octubre de 2020

“Yo era un niño común y corriente… Con mis amigos me gustaba jugar a las canicas y a las escondidillas”, escribió el premio Nobel de Química 1995, Mario Molina.

Un día que estaba enfermo y no fui a la escuela, se me ocurrió hacer agua podrida. Puse una lechuga dentro de un recipiente con agua y me esperé hasta que oliera horrible. Luego saqué una gotita para observarla en el microscopio. ¡Fue un gran descubrimiento ver la cantidad de vida que había ahí! , comentó al explicar cómo era la curiosidad de su espíritu, que luego lo llevaría a convertirse en científico.

En el libro Mis Amigos de El Colegio Nacional, en el que los integrantes de esa institución hablan sobre su infancia, Mario Molina, que falleció el pasado miércoles en la Ciudad de México a causa de un infarto, narra que a partir de ese día, gracias al microscopio, pude entrar a otros mundos que me parecieron fascinantes. Por suerte tenía una tía muy generosa, que era química, y que me sugería experimentos y me llevaba a comprar los reactivos y los recipientes a farmacias del Centro Histórico de la capital .