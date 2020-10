S

on tres los procesos abiertos contra el viejo régimen, uno en Estados Unidos, los otros dos en México. La banda operaba desde Los Pinos. Ya hay detenidos. 1) En el juicio que el gobierno de Estados Unidos sigue a Genaro García Luna –esta Navidad cumplirá un año en prisión–, los cargos datan de 2001, el primero del gobierno de Vicente Fox. Es una buena noticia que se haya declarado no culpable . Sabe que probablemente pasará el resto de su vida en prisión, como El Chapo Guzmán, y le ha dado a la fiscalía la oportunidad de presentar todas las pruebas y documentos acusatorios, comenzando por miles de horas de grabaciones telefónicas. La defensa de García Luna tiene sentido: los secretarios de Estado en México son simples secretarios del despacho, que, según la Constitución, actúan bajo las órdenes del Presidente. No son ministros –como en otros países–, que son elegidos para un escaño en el Congreso y luego elevados al gabinete presidencial. Tuvo dos jefes: Fox y Felipe Calderón. 2) La investigación que realiza la Fiscalía General de la República y ya tiene un detenido, aunque sea de humo: Emilio Lozoya. En algún momento los privilegios que han sido otorgados al ex director de Pemex tendrán que materializarse en acciones penales concretas; va de por medio el prestigio de Alejandro Gertz Manero. 3) La consulta ciudadana ya pasó el filtro de la Suprema Corte y el Senado, sólo falta la Cámara de Diputados. La pregunta modificada habla de un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por los actores políticos en tiempos recientes, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Caben todos en ese esclarecimiento, incluso los ministros de la Suprema Corte. ¿O no queremos saber por qué se fue por la puerta de atrás Eduardo Medina Mora? ¿O si hubo moche para los ministros por rechazar una consulta sobre la reforma energética? ¿Hubo sobornos para senadores panistas, por aprobarla? En todo caso, el proceso arrojará más luz sobre los rincones oscuros de las indagatorias de las autoridades penales de Estados Unidos y México. En resumen: lo que veremos el resto del año y todo el siguiente, y quizá más tiempo, serán tres juicios paralelos contra un acusado, el viejo régimen.

Del catarrito al Covid-19