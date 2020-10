Afp

Periódico La Jornada

Viernes 9 de octubre de 2020

Nürburgring. Un miembro de la escudería de Mercedes dio positivo al Covid-19 antes del Gran Premio de Eifel de Fórmula Uno, en Alemania. Los pilotos Lewis Hamilton y Valtteri Bottas no se vieron afectados. Por otra parte, Sergio Pérez reveló que, pese a no conocer su futuro en la F1, no le cierra las puertas a ninguna escudería.