▲ En La palabra insumisa, Negroni afirma que El iris salvaje es uno de los libros más bellos escritos en Estados Unidos a finales del siglo XX. La imagen es de 2014, cuando Glück ganó el Premio Nacional del Libro, entregado en Nueva York. Foto Afp

Según Negroni, El iris salvaje es uno de los libros más bellos escritos en Estados Unidos a finales del siglo XX. “En él la poesía espera, como espera el vacío, como corolario o premio: ‘After all things occured to me, the void occured to me’ (‘Una vez que todo me ocurrió, me ocurrió el vacío’). Si la gracia es la arquitectura de un alma capaz de conocerse a sí misma, el jardín de Glück la contiene”.

Y agrega: El terror humano a la muerte habita en él pero también el deseo indisoluble de ser absorbido por el todo, reverso de la nada. Después, sólo después, empieza la travesía, el viaje impar al fondo de las cosas, donde ni la felicidad ni el miedo emiten sonido alguno .

La ensayista argentina destaca que si el jardín ha sido siempre un espacio alegórico (empezando por el Edén), en el referido volumen es además paradigma semántico, a la vez excusa y decorado de una conversación.

En él se interroga y escucha, se aprende y reprocha, se reclama y se acepta. Uno de los interlocutores es Dios. El otro, plural y diversamente desposeído, diversamente desesperado: la materia sensible. El diálogo arroja algunos resultados. Al final, un corazón se yergue, alcanza el pico agudo de sus preguntas .