Viernes 9 de octubre de 2020, p. 3

Ecos

1

Una vez imaginé mi alma

y fui capaz de imaginar mi muerte.

Cuando imaginaba mi muerte

moría mi alma. Esto

lo recuerdo con claridad.

Mi cuerpo persistía.

No prosperaba, pero persistía.

La razón no la sé.

2

Cuando aún era niña,

mis padres se mudaron a un pequeño

valle, rodeado de montañas

en lo que se llamaba región de los

lagos.

Desde el jardín de la cocina

se veían las cumbres

cubiertas de nieve hasta en verano.

Recuerdo un tipo de paz

que no volví a conocer nunca.

Más tarde me atreví

a convertirme en artista

para dar voz a esas impresiones.

3

El resto ya te lo he contado.

Unos pocos años de fluidez

seguidos de un silencio largo, como el

silencio en el valle

antes que las montañas te

devolviesen

tu propia voz transformada en la voz

de la naturaleza.

Ahora ese silencio me hace

compañía.

Pregunto: ¿de qué murió mi alma?

y el silencio responde

si tu alma murió ¿de quién es la vida

que vives y cuándo

te volviste esa persona?

De Averno (2011, traducción de Ruth Miguel Franco y Abraham Gragera)

La canción de Penélope

Pequeña alma, siempre desvestida,

haz esto que te ordeno, trepa

por los estantes de las ramas del

abeto;

aguarda en la copa, atenta, como un

centinela o un vigía. Pronto llegará

a casa;

te corresponde a ti ser

generosa. Tampoco tú has sido del

todo

perfecta; con tu problemático cuerpo

has hecho cosas de las que no

deberías

hablar en los poemas. Así que

llámalo a través del mar abierto, del

mar resplandeciente

Con tu canción oscura, con tu

avariciosa,

forzada canción: apasionada,

como María Callas. ¿Quién

no te desearía? ¿A qué apetito

demoniaco no corresponderías?

Pronto

regresará de allí por donde

transcurra su viaje,

bronceado por el tiempo fuera de

casa, reclamando

su pollo asado. Ah, tendrás que darle

la bienvenida,

tendrás que sacudir las ramas del

árbol

para captar su atención, pero con

cuidado, con cuidado, no sea

que desfiguren su hermoso rostro

demasiadas agujas al caer.

De Praderas (2017, traducción de Andrés Catalán)

Perséfone la errante

En la primera versión, Perséfone

le es arrebatada a su madre

y la diosa de la Tierra

castiga a la Tierra; esto está

en consonancia con lo que se sabe del

comportamiento humano:

que los humanos se sienten

profundamente satisfechos

al hacer daño, en especial

daño involuntario:

se podría llamar a esto

creación negativa.

La estancia inicial de Perséfone

en el infierno aún provoca fuertes

discusiones

entre eruditos que debaten

qué sentía la doncella:

si colaboró en su secuestro

o si fue drogada y violada contra su

voluntad,

como tan a menudo les ocurre a las

chicas de hoy.