Europa Press, Ap, Xinhua, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 9 de octubre de 2020, p. 2

Estocolmo. La poeta estadunidense Louise Glück, de 77 años, se convirtió ayer en la decimosexta mujer en ser reconocida con el Premio Nobel de Literatura, galardón que este año tiene un toque feminista.

Tras una serie de escándalos y polémicas que empañaron las recientes ediciones del premio literario más emblemático del mundo, la elección de 2020 de la Academia Sueca era especialmente imprevisible, según los críticos.

El jurado concedió a Glück el premio por su inconfundible voz poética que con austera belleza hace universal la existencia individual . Su poesía encaja en el discurso feminista sobre lo que significa ser mujer , añade la investigadora en literatura Allison Cooke.

La poeta, que trata siempre de estar alejada de los reflectores, recibió la noticia en su casa de Cambridge, Massachusetts, y dijo a la agencia de noticias sueca TT que su teléfono no paraba de sonar y que luchaba por expresar sus sentimientos sobre el galardón.

La Academia Sueca hizo pública la conversación telefónica en la que anunciaron a la escritora la buena noticia: No me importa (conversar y responder preguntas), pero de verdad necesito un café ahora y algo más. Denme dos minutos , fueron las primeras palabras de una emocionada Glück.

Acerca de lo que significa para ella el Nobel de Literatura, la poeta respondió con humor, primero con un ni idea , y luego ironizó sobre las envidias que podría suscitar entre el resto de autores recibir un galardón tan prestigioso.

“Mi primer pensamiento fue que me iba a quedar sin amigos, porque la mayoría son escritores. Pero luego pensé que eso no pasará. Realmente no sé lo que significa (ganar el Nobel); es un gran honor.

En términos prácticos, quiero comprar otra casa en Vermont; tengo una en Cambridge, y bueno, ya puedo hacerlo. Pero sobre todo estoy preocupada por mantener mi vida privada junto a las personas que quiero. El teléfono no ha dejado de sonar todo este rato.

Una meta que no se alcanza en vida

Louise nació en 1943 en Nueva York. Es profesora de inglés en la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut.

Hizo su debut literario en 1968 con el poemario Firstborn y de inmediato fue aclamada como una de las poetas más destacadas de la literatura contemporánea estadunidense. Ha recibido varios premios de prestigio, entre ellos el Pulitzer (1993) y el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos (2014).

Ha publicado 12 volúmenes de poesía y algunos de ensayos, también sobre poesía. De acuerdo con el jurado de la Academia Sueca, su obra se caracteriza por la búsqueda de claridad. La infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos es una temática que ha seguido siendo central para ella .