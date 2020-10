Ante ello, las familias campesinas del oeste, noroeste y sur del estado han operado transformaciones importantes en sus estrategias de producción y de sobrevivencia: para disminuir el doble riesgo de las lluvias erráticas y de los bajos precios del maíz y del frijol se han orientado al cultivo de la avena, mucha más seguro, para destinarla al forraje para su ganado. Así y con un programa gubernamental denominado Ganado Mejor se ha mejorado e incrementado notablemente el hato ganadero en Chihuahua, lo que ha contribuido a la ganaderización de la producción campesina en las zonas que no son de riego. Esto se ha facilitado por la migración de mucha gente del campo a Estados Unidos (EU) que ha disminuido la presión sobre la tierra e incrementado la superficie a la que se puede acceder para siembra o pastoreo.

o poco que resta de la economía campesina en Chihuahua sufre un embate que puede ser el final si no se adoptan acciones eficaces. El promedio de precipitación en el estado en lo que va de 2020 es de 195 milímetros y aun lloviendo lo que resta del año, difícilmente llegará a 300. La sequía afecta a 53 de los 67 municipios y según la Secretaría de Desarrollo Rural se extiende a 24 millones de hectáreas, donde se han visto afectadas 85 mil 268 unidades de producción agrícola y 65 mil de producción pecuaria.

Ahora, con la sequía que afecta a Chihuahua y que es parte de una megasequía que los científicos pronostican será de larga duración, la economía de las familias campesinas temporaleras está en peligro. Se están agotando los pastizales y se ha derrumbado la producción de forrajes. El riesgo es que, por falta de alimentación, perezca la mitad del hato ganadero –el cual asciende a 2 millones 563 mil 930 cabezas– o se tenga que malbaratar a los grandes ganaderos que tienen reservas de pastos y alimentos. Si esto sucede, la ganadería en el estado en pequeño se derrumbará.

El proceso de deterioro se tornará más severo por el hecho de que el poco forraje que se produzca en la entidad pueda ser acaparado por grandes empresas productoras de leche y engordadoras de otras partes, sobre todo de La Laguna y de Sonora. Entonces el problema no será tanto el encarecimiento del forraje para la pequeña ganadería, sino su falta de existencias. No hay forraje más caro que el que no existe.

En todo caso la contingencia climática perjudica primero a los pequeños ganaderos, porque no pueden acceder a forrajes y porque tendrán que vender su ganado a bajo precio, y favorece a grandes acaparadores de ganado para exportación, a las empresas lecheras y engordadoras. Es una especie de darwinismo climático donde sólo sobreviven no los más fuertes, sino los más ricos.

Las consecuencias serán la depauperación de una amplia zona del estado, más migración e inestabilidad económica y social en una zona con una considerable presencia del crimen organizado.

Por todo ello, los ganaderos en pequeño han lanzado un llamado a las autoridades federales y estatales. Requieren en primer lugar un programa emergente de suministro de forrajes mediante créditos blandos o subsidios para poder alimentar a sus trasijados hatos. También demandan la creación de centros de acopio en que se pueda reunir el ganado en riesgo de perderse para alimentarlo mediante forrajes comprados o producidos en hidroponia.

Lo que está en juego no sólo es la vida de miles de bovinos, sino la preservación de una forma de vida social de una economía y cultura que hasta ahora ha sabido sobrevivir al darwinismo del clima y de las políticas públicas.