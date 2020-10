Néstor Jiménez

Jueves 8 de octubre de 2020, p. 13

Este jueves es el último día del levantamiento de la encuesta organizada por el INE con la que simpatizantes de Morena definirán su próxima dirigencia. Fuentes del instituto afirmaron que hasta el momento las empresas encuestadoras no han reportado contratiempos, por lo que no se prevén dificultades para que el viernes por la noche se reúnan sus representantes con el fin de cruzar información y el sábado se dé a conocer quién ocupará la presidencia y la secretaría general. Hasta la tarde de ayer los aspirantes no reportaron actividades de acercamiento con simpatizantes.