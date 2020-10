El panista Damián Zepeda insistió que desde marzo su partido ha pedido otorgar ese apoyo para la emergencia sin que haya respuesta del gobierno federal ni de Morena. Xóchitl Gálvez y las priístas Claudia Ruiz Massieu y Sylvana Beltrones insistieron en que al Senado no corresponde decidir si es constitucional la petición, ya que es tema de la Suprema Corte pues es trascendental para los mexicanos .

El bloque opositor reprochó a Morena no apoyar la propuesta que busca apoyar a los mexicanos que la están pasando mal por la crisis .

En el dictamen leído por el presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, se resalta que el documento presentado por 43 senadores del PAN, PRI y PRD “es improcedente “, pues la petición de consultar el otorgamiento de apoyo económico no se apega a la Constitución, donde se establece que este tipo de temas no pueden ser objeto de una consulta popular.

Morena y sus aliados impusieron su mayoría en el Senado para rechazar la consulta popular solicitada por la oposición para preguntar a los ciudadanos sobre el establecimiento del ingreso básico universal. Por 61 votos a favor, 28 en contra y una abstención no pasó la propuesta.

En su intervención, Armenta argumentó que coinciden con la necesidad de que haya reactivación económica, pero no con una deuda multimillonaria como la que hoy tenemos de más de 11 billones de pesos, de la que cada año se tienen que pagar 750 mil millones por intereses.

Agregó que desde hace dos años el gobierno ha invertido más de medio billón de pesos, cifra histórica en programas sociales, ya que al gobierno le interesa apoyar a la población a través de ellos .

Ni priístas ni panistas estuvieron de acuerdo con ese argumento e insistieron en que hay 12 millones de desempleados que requieren ese ingreso de emergencia para sobrevivir. Incluso Kenia López calificó de hipócritas a los senadores de Morena por no avalar esa consulta, y Zepeda insistió en que no quieren apoyar a los mexicanos y qué pena, hoy les pedimos que se tienten el corazón y que apoyemos a millones y millones de mexicanos que no tienen para comer .