El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que allí se mantiene la situación de violencia, como lo reflejan los 32 asesinatos ocurridos en uno de los días más difíciles. No es suficiente sólo detener a los jefes de las bandas porque surgen otros o llegan otras bandas, se apoderan otras; no hay vacíos, los llenan. Todo esto sucede porque se descompuso mucho la situación en Guanajuato en los últimos tiempos, mucha descomposición abajo, se dejó crecer el problema, se omitió o se toleró y ahora es un asunto ya grave .

Encinas dijo que en la capital se ha incrementado esta práctica, aunque a diferencia de otras entidades asociadas con el narcotráfico se trata de secuestro y trata de personas. Comentó que en Guanajuato ha repuntado esta práctica, donde antes no estaba incluido entre las de mayor incidencia.

Al referirse al incremento de denuncias en 2019, López Obrador lo atribuyó a que no había confianza de la gente para hacerlo en el pasado y por eso, ante el cambio lo hicieron. Reiteró que la búsqueda de desaparecidos es la prioridad uno de su gobierno.

Encinas sostuvo que el punto débil para avanzar en la investigación de desaparecidos es la poca capacidad de respuesta de los Ministerios Públicos y las fiscalías estatales: Quizás el dato más revelador es el hecho de que prácticamente no se integra ninguna carpeta, no se judicializa ninguna por desaparición forzada en el país al año, no hay resultados concretos y eso implica impunidad .