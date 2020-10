Por este caso, la semana pasada Robes Berlanga solicitó al juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur, que cite a declarar a 15 testigos para demostrar su inocencia, entre ellos al ex oficial mayor.

Incluso en una de las audiencias en la cual se informó a la ex secretaria de Estado la acusación en su contra, se mencionó que Zebadúa era quien dirigía las acciones para elaborar los contratos con universidades y otras entidades públicas y privadas por medio de los cuales se cometió el millonario desvío.

La Fiscalía General de la República (FGR) podrá judicializar la carpeta de investigación en contra de Emilio Zebadúa, ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que declare en torno al desvío de más de 5 mil millones de pesos que estaban destinados a programas sociales entre 2012 y 2018, caso conocido como la estafa maestra, luego de que un tribunal colegiado de Chiapas revocó la suspensión definitiva que impedía su aprehensión.

En su demanda, Zebadúa reclamó a la FGR la omisión para citarlo en calidad de inculpado o imputado dentro de la carpeta de investigación que integró para saber la acusación, los datos de prueba que existen en su contra, así como no darle acceso a las constancias.

Sin embargo, el colegiado argumentó que “es improcedente conceder la suspensión para el efecto de que esta autoridad no judicialice la carpeta de investigación, pues esto contraviene disposiciones de orden público al paralizar el procedimiento penal, imposibilitando al Ministerio Público a formular imputación y afectando el interés social.