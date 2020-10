César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 8 de octubre de 2020, p. 10

La sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Édgar Torres Garrido, ex director de Pemex Fertilizantes, a quien inhabilitó por 15 años e impuso una multa de 619 millones de pesos debido a las irregularidades sucedidas en el proceso de compra de una planta de fertilizantes que pertenecía a la empresa Grupo Fertinal.

Por mayoría de 10 votos, los magistrados calificaron de legal la sanción, ya que el ex servidor público incurrió en ejercicio indebido del cargo, lo que generó un quebranto al patrimonio de Pemex Fertilizantes pues firmó un contrato para la adquisición de Fertinal que, adicionalmente, incluyó un crédito para solventar deudas de la empresa.

Torres Garrido llegó a la empresa del Estado en enero de 2013, invitado por el entonces director, Emilio Lozoya Austin –vinculado a proceso en julio por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita–, quien en agosto de 2015 lo designó director de Pemex Fertilizantes.

En sesión de ayer del TFJA, la magistrada Nora Urby Genel señaló que Torres Garrido fue omiso al no haber descontado del precio de compra de Fertinal los 619 millones de pesos del pago de dividendos.