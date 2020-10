Angélica Enciso y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 8 de octubre de 2020

El mexicano Mario Molina Pasquel, premio Nobel de Química en 1995 por sus estudios sobre la capa de ozono, fue uno de los pioneros en investigar la química atmosférica. Tras décadas de trabajar fuera del país y tras un amplio reconocimiento internacional, volvió a México hace 15 años para impulsar proyectos ambientales sobre calidad del aire, cambio climático y energía. Ayer se informó que murió por una afección cardiaca.

En lo que fue su último posicionamiento público, el martes apoyó que el Centro Molina –creado por el Nobel en 2005– se sumara a un comunicado con otras organizaciones sociales para apoyar que la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, sea una ciclovía permanente, en la que todas las personas tengan un espacio digno y seguro para trasladarse . Ayer la UNAM y el Centro Molina dieron a conocer su fallecimiento. Los servicios fúnebres serán privados.

Durante los meses recientes manifestó su preocupación por el retraso en la puesta en marcha de las plantas de energías renovables, el impulso en el uso de las fósiles que hace el gobierno de México y advirtió que la economía ya no puede depender de estos combustibles.

En una videoconferencia en mayo pasado, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, dijo que ya había predicciones de que habría pandemias, no se hizo caso ni se invirtió lo suficiente; esperemos que con ésta haya experiencia para que en un futuro no se enfrenten impactos tan fuertes. La única solución está en la comunidad científica, para prever lo que pasa y tomar las decisiones adecuadas . En agosto, en la última conferencia que ofreció en El Colegio Nacional, del cual era miembro, Molina sostuvo que la sociedad debe saber que sí tenemos la solución a la pandemia .

El 11 de junio, con otros autores publicó el artículo Identificar la transmisión aérea como la ruta dominante para la propagación de Covid-19 , en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, en el que establece el papel de los aerosoles en el contagio de coronavirus.