Dicho número “es muy bajo, porque diario hay desaparecidos y ejecutados en todo el país. La cifra no está bien calculada”, dijo Delgadillo, quien también desconfió de los números de cuerpos encontrados en fosas y supuestamente identificados y devueltos a sus familiares.

Victoria Delgadillo Romero, integrante de la organización Familiares Enlaces Jalapa, es una de las personas que arribaron desde ayer a la sede de ese órgano legislativo para demandar que el gobierno federal no desaparezca los fondos que ayudan a diversos colectivos a buscar víctimas de desaparición.

Luego de haberse manifestado durante varios días afuera de la Cámara de Diputados para exigir que no se extingan los fideicomisos de ayuda a víctimas, familias de personas desaparecidas comenzaron a llegar este miércoles al Senado, donde próximamente empezará a discutirse la mencionada iniciativa, que ya fue aprobada en lo general en San Lázaro.

Por separado, los integrantes de la caminata de víctimas que se realiza el primer miércoles de cada mes en torno al Zócalo capitalino coincidieron en que las cifras de personas desaparecidas que ofreció Encinas son cuestionables.

El número no para y sigue acumulándose. La cifra oficial lo único que denota es que las autoridades no han tenido la capacidad de parar esta situación; dan números, pero no explican la metodología para obtenerlos ni dicen cuántos hay en cada estado , señaló Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en México.

Colectivos que integran el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos ofrecieron una rueda de prensa virtual para rechazar la posible extinción de los fideicomisos de ayuda a víctimas y llamar a los legisladores a que piensen en las implicaciones de este acto.