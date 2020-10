Los partidos señalaron que la desaparición es un vil atraco , porque no todos los recursos son del erario, y de igual forma coincidieron con los investigadores en que no hay garantía de transparencia en el destino de miles de millones de pesos.

Larios comentó que con el plan de Morena se está robando no sólo a los becarios, sino a las organizaciones que apoyan los proyectos, y preguntó ¿por qué el gobierno no pide préstamos? No es nada más por cuestión de imagen pública, sino porque no tiene intención de asumir un compromiso de pago a futuro .

Los líderes partidistas propusieron hablar con senadores de Morena, y advirtieron que acudirán a todas las alternativas jurídicas para tratar de revertir la desaparición de los fideicomisos.

Lorena Ruano, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, precisó que el proyecto de Morena es un bodrio que afectará a innumerables áreas; por otro lado, indicó, no dice cómo se devolverán los recursos.

José Mustre de León, director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, manifestó su preocupación por la afectación a 123 proyectos, uno de los cuales es en coparticipación con el gobierno de Italia. Añadió que además se realizan proyectos genómicos del coronavirus, así como pruebas de Covid para elementos de la Guardia Nacional.

La dirigencia del PRI reiteró su crítica hacia el gobierno federal, y a la iniciativa para desaparecer los fideicomisos.