Fernando Camacho y Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 8 de octubre de 2020, p. 4

A tres años de la exhumación de decenas de restos mortales encontrados en una fosa clandestina ubicada en un panteón municipal de Jojutla, Morelos, ninguno ha sido identificado ni entregado a su familia debido a la falta de coordinación de los organismos gubernamentales encargados de dicha tarea, denunciaron organizaciones de familiares de personas desaparecidas.

En un foro virtual sobre el tema, Angélica Rodríguez Monroy, integrante del colectivo Regresando a Casa-Morelos, recordó que en 2017 fueron recuperados 84 cuerpos de la fosa de Jojutla, sin que hasta el momento hayan avanzado las labores de identificación de dichos restos.

Sostuvo que debajo del sitio donde se encontraron los cadáveres en aquella ocasión, aún existe un lugar en el cual hay más cuerpos, pero las autoridades alegaron que no podían exhumarlos debido a que había algunas tumbas particulares que se interponían y no podían alterarlas para no tener un problema legal.