Por cierto, el FMI dice que de no seguir ese camino (es decir, el recorrido por los seis gobiernos neoliberales) no sólo se están retrasando los logros de la última década en materia de empleo, ingreso y combate a la pobreza, sino que el desafío de bajo crecimiento de México parece empeorar . Así, de no atender sus recomendaciones , México tardará varios años en volver a los niveles anteriores a la pandemia (los cuales, dicho sea de paso, no eran para presumir).

Qué cara más dura, porque en las pasadas cuatro décadas el empleo formal sólo alcanzó para uno de cada tres mexicanos en edad y condición de laborar (el resto, a la informalidad o la emigración); el poder adquisitivo se desplomó 80 por ciento y la contención salarial fue política de Estado, y el número de mexicanos en pobreza prácticamente se duplicó. Y en ese periodo la única fórmula mágica fue la del FMI, que hoy quiere venderla como novedad .

Consultado al respecto, el presidente López Obrador respondió: pues es el Fondo, ¿qué más puedo decir? Es que antes los del FMI dictaban la política económica y decían lo que debía hacer México.¿Y saben qué recomendaban? Privatizar, aumentar el precio de las gasolinas, de la energía eléctrica, privatizar la educación, el manejo de las pensiones, eran los jefes de jefes. Ya pasó eso .

Entonces, dijo, lo único que pedimos es que nos respeten, somos libres y somos soberanos, y ya no son los organismos financieros los que dictan la política económica en México, como era antes. Ahora, si quieren hacernos recomendaciones, pues yo también les voy a mandar mi pliego petitorio para que procuren dar crédito a los gobiernos a tasa cero, que dejen de rescatar a las grandes corporaciones y rescaten a los pueblos, en fin, que dejen de estar solapando a gobiernos corruptos .

Las rebanadas del pastel

Toma forma la consulta popular para enjuiciar a los actores políticos (SCJN dixit), es decir, a las ratas bípedas que, todo apunta, ocuparon Los Pinos.

