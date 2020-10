T

iene 20 años el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionando al gobierno mexicano para que cobre IVA en alimentos. Encontró eco en Vicente Fox. Buena parte de su sexenio la dedicó al esfuerzo de empobrecer más a los consumidores mexicanos para darle gusto al fondo. Sólo que se necesita un acuerdo del Congreso. Hizo una alianza con Elba Esther Gordillo, entonces jefa de la fracción priísta en la Cámara de Diputados, que desembocó en un pleito que dura hasta hoy con Roberto Madrazo. Fox incluso organizó una convención nacional hacendaria que tuvo lugar en Juriquilla, Querétaro, en busca de sacar adelante las ordenes del FMI. Al final no prosperó. Felipe Calderón retomó la idea, pero tampoco tuvo éxito. Enrique Peña Nieto no insistió, su prioridad fue la reforma energetica, y el tema IVA hubiera podido ser un obstáculo. En estos días ha vuelto a insistir el Fondo, ya no son órdenes, sino recomendaciones: IVA a los alimentos, además dejar libre el precio de la gasolina (ahora tiene como tope la inflación) y detener la construccion de la refinería de Dos Bocas. La respuesta del gobierno de López Obrador ha sido un rotundo no. En su cuenta de Twitter el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, escribió: En relación con las recomendaciones emitidas por el FMI, es importante destacar lo siguiente: rechazamos incrementar impuestos en ningún rubro, incluyendo el ISR, el IVA y las gasolinas. Menos aun en la actual coyuntura de la recesión del #Covid-19 . La estrategia del gobierno dice el subsecretario Yorio, es que paguen los que deliberadamente eluden y evaden al fisco y no incrementar la carga fiscal a los contribuyentes cumplidos. La evasión en México se estima entre 2 y 2.5 por ciento del PIB . Es cierto que el gobierno tiene necesidad de aumentar su recaudación, pero no sacrificando a los consumidores.

