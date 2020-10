Requieren fideicomisos apoyo del Estado

os cambios hechos a los manejos de recursos bajo la figura de fideicomisos, a sectores importantes de la vida pública: científico-técnico, cultura, deporte, entre otros, no pueden ser ignorados o abandonados, al contrario, requieren el apoyo del Estado. Pudieron haberse hecho los cambios con base en una revisión, corrigiendo viejos y malos manejos en cuanto a quienes los administran o reparten, para evitar corruptelas y favoritismos, etcétera. En cuanto al cuidado de los recursos que bien se ha dicho, no se les escamoteará a los beneficiarios, al destinarse a éstos en forma directa y no bajo la figura del fideicomitente. Pero qué hacer, en cuanto a los fideicomisos privados, que no rinden cuentas de los usos de recursos que destinan en varios rubros o tal vez se crea o se piense que estos son minoritarios y que pueden no tener gran trascendencia, pero aminoran en cierta forma los recursos que deben ir al erario vía pago de impuestos. En tiempos pasados algunos gobiernos no supieron aprovechar el semillero de científicos e investigadores nacionales, dejándolos a la deriva o en algunos casos en manos del sector privado, que los aprovechan sin que les haya costado invertir en su educación y sapiencia. Lo peor es que se fomentó la fuga de cerebros; por ello no debe faltar apoyo a los emprendedores de la rama científica y técnica, tampoco a la cultura que representa la identidad de este nuestro querido México, entre otros, como la salud y la educación.

Luis Langarica Arreola

Trabajadores de AMC exigen respeto a sus derechos laborales

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) han firmado convenios de colaboración desde 1996, ya que la academia depende en 80 por ciento de los recursos destinados por Conacyt, para su funcionamiento. La AMC, a cargo de la doctores Estela Susana Lizano Soberón y José Luis Morán López, decidió liquidar a todos sus empleados , en mayo, por medio de una llamada telefónica y sin pago de indemnización.

Se nos hace injusto que directivos con sueldos extremadamente altos conserven su empleo, pero lo que nos indigna más es el hecho de que al recibir el segundo presupuesto de 2020, no seamos prioridad, ni tengan la intención de pagar lo que por ley nos corresponde.

La AMC, sin previo acuerdo, nos quiere pagar tres meses (equivalente a nuestro sueldo), más junio, aguinaldo y prima vacacional del presente año (aprovechándose de la falta de trabajo y dinero), cuando la diferencia de sueldos es casi de 80 por ciento en comparación con directivos o mandos medios (30 mil a 100 mil pesos), y todavía nos dicen que guardemos lo más que podamos porque no habrá dinero (el salario del trabajador es de 7 mil a 16 mil pesos).

Por qué no liquidar a 100 por ciento a los trabajadores, y no seguir beneficiando a quien conserva su empleo con altos sueldos. Cabe mencionar que la AMC ha hecho caso omiso a llamados de la Junta de Conciliación y Arbitraje y que hasta el momento no hay respuesta por parte de la presidenta ni del Consejo Directivo, por lo que hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga y dé seguimiento al oficio que se entregó el lunes 5 de octubre en Palacio Nacional.