Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 8 de octubre de 2020, p. 30

Pachuca, Hgo., A 11 días de los comicios en Hidalgo, donde se renovarán 84 ayuntamientos, dos candidatos a alcaldes denunciaron ataques armados.

El abanderado priísta a edil de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla, señaló que desconocidos dispararon contra la miscelánea propiedad de su madre, y Héctor Pérez Olguín, candidato del PAN por Tlahuelilpan, aseguró que un grupo armado disparó a una vivienda cerca de donde él se encontraba en reunión proselitista; ambas agresiones fueron perpetradas el martes.

Jiménez Calzadilla detalló que la tienda se ubica en la calle República Mexicana y Morelos de la colonia Noxtongo, en la cabecera municipal de Tepeji del Río, donde la medianoche del martes un grupo que viajaba en un auto compacto disparó al inmueble en cuatro ocasiones.

Los cristales de un refrigerador fueron destruidos por las balas y algunas se incrustaron en la fachada del inmueble. Al momento del ataque, mencionó, ninguna persona se encontraba en la vivienda.

Aunque aseguró que no puede responsabilizar a alguien por la agresión, no me van a detener. Si piensan que con esto me voy a bajar, pues no , insistió la madrugada del miércoles tras ser abordado en el lugar del ataque por medios de comunicación.