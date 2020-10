Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Jueves 8 de octubre de 2020, p. 24

El español Grupo Prisa informó que una corte internacional determinó que Corporativo Coral –del empresario Miguel Alemán– debe cumplir con el acuerdo que firmaron previamente en relación con su sociedad en Radiopolis; sin embargo, Corporativo Coral aseguró que la resolución no tiene valor en territorio mexicano.

Desde agosto pasado la empresa española y Corporativo Coral enfrentan una disputa por el control de Radiópolis, luego de que la segunda comprara a Televisa 50 por ciento de las acciones de la radiodifusora.

A grandes rasgos, Coral, que es parte de Grupo Alemán, argumenta poder asumir el control de Radiópolis dado que la ley de inversionistas extranjeros señala que ningún foráneo puede tener la mayoría en empresas de sectores clave.

En tanto, Prisa asegura no querer el control de la compañía, pero pide que Coral respete un contrato que firmaron previamente.

En este contexto, Prisa informó que logró un fallo a su favor emitido por una árbitro de emergencia de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, Francia, en el que se obliga a Coral a cumplir el contrato y a pagar 40 mil dólares por gastos legales.

No obstante, Luis Alfonso Cervantes, abogado externo de Corporativo Coral, explicó que la decisión de la árbitro no es legal ni correcta al no poderse ejecutar en México, dado que, por una parte, el conflicto se debe litigar en tribunales ordinarios, es decir, ubicados en el país.