S

on células muy organizadas para arrasar todo. Los grupos que se hacen llamar, o son llamados por los medios, anarquistas, no son espontáneos, sino que disciplinadamente atacan a personas, bienes públicos y privados que consideran son parte del sistema que buscan abolir.

Un reducido grupo de mujeres aprovechó la marcha del 29 de septiembre por la despenalización del aborto en todo el país para dañar mobiliario urbano y al contingente policial femenino que resguardaba edificios y monumentos históricos. La jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, explicó que en esta movilización venía un grupo de mujeres muy violentas, con bombas molotov, martillos, pistolas con gasolina, cohetones y espray con gas . Ante el resultado del uso de los instrumentos citados, invitó a evaluar el asunto: Hagamos una reflexión las feministas, todas: ¿a quién ayuda esta violencia, este uso de objetos peligrosos? ¿Es justificable que una policía sea golpeada en el piso o que sea martillada en la cabeza? (https://bit.ly/3nlzhxM).

En el ejercicio reflexivo hay que preguntarse ¿por qué actúan así, qué las mueve a devastar con mazos e intentos de incendios todo lo que encuentran a su paso? ¿Cuáles son las utopías que las motivan, qué nuevo orden social vislumbran? No contribuye seriamente al análisis pretender explicar sus acciones como resultado de manipulaciones de actores políticos que las financian y usan para desestabilizar al gobierno federal. Quienes aprovechan cada movilización para arremeter violentamente tienen la convicción que es mediante acciones directas y contundentes como debe enfrentarse a la violencia sistémica. No son infiltrados, ni responden por gratificaciones pecuniarias, más bien forman colectivos cuya lógica es hacer añicos el objeto de su ira.

Es claro que el sistema patriarcal y machista dominante en el país debe ser transformado por uno en el cual las mujeres no vivan cotidianamente la vulneración de sus derechos. El hartazgo contra la violencia simbólica y física que padecen las mujeres en el país fue demostrado con gran fuerza el pasado 8 de marzo, dos semanas antes de que diera inicio el confinamiento por la pandemia. En la Ciudad de México la movilización abarrotó el Zócalo, y miles no pudieron llegar al mismo porque ya no había espacio para más manifestantes. Pero no nada más en la capital nacional resonaron voces y pasos, los sonidos de la furia y el silencio retumbaron por todo el país. Las movilizaciones de las mujeres demostraron tanto el hartazgo contra la violencia que las oprime como su decisión de transformar drásticamente la estructura social y cultural que sistemáticamente las pone en peligro.