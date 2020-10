C

inco. En su texto La verdad siempre vencerá , Julian Assange compara “la tormenta desatada por Wikileaks” con el sonado caso de Los papeles del Pentágono (https://bit.ly/2SBLcJu). Ayudamemoria. Assange nació en 1971, año en que Daniel Ellsberg (investigador de la Corporación Rand, financiada por el Pentágono), filtró al New York Times y otros grandes periódicos miles de documentos secretos de la Secretaría de Defensa. Los Pentagon Papers advertían que probablemente (sic), la guerra de Vietnam no podía ser ganada, y que el presidente Lyndon Johnson había mentido sistemáticamente, no sólo al público sino también al Congreso. Alegando razones de seguridad nacional , la Casa Blanca trató de impedir la publicación de los documentos.

6. Tras breve disputa en los tribunales, el veredicto de la Corte en favor del Times fue calificado de pilar moderno de los derechos de la Primera Enmienda, con respecto a la libertad de prensa . Las buenas conciencias convirtieron a Ellsberg y al progresista Times en paladines de la libre expresión , y el tenebroso Henry Kissinger declaró que el investigador era the most dangerous man in America . Pero nadie recordó el sugerente aforismo de Mark Twain: En Estados Unidos existen leyes para proteger la libertad de expresión de la prensa, pero no hay ninguna verdaderamente útil para proteger a la gente de la prensa .

7. Medio siglo después, la cuarta revolución industrial acabó con la funcionalista relación emisor-receptor . Cualquier chico listo en programación puede hackear y romper con facilidad los candados de privacidad que, según los bancos y las enloquecedoras actualizaciones digitales, cuidan nuestra seguridad . V.gr.: el pequeño equipo de Wikileaks. Durante las invasiones militares de Irak y Afganistán, Wikileaks desnudó las mentiras y tortuosidad humanística del capitalismo occidental, mostrando el perfil criminal de la diplomacia estadunidense. Millares de informes secretos, videos, chismes de embajadas, frente a los que resultaba inútil decir que fueron sacados de contexto .