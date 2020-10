E

l 3 de noviembre se conocerá el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald Trump relegido o Joe Biden el ex vicepresidente. Es muy posible que tengan que pasar algunos días antes de conocer el resultado en la medida en que, debido a la pandemia, muchos votos se enviarán por correo y otros se harán por Internet, todo lo cual supone un posible retraso en el conteo y, por tanto, conocer con exactitud algo que, no es exagerado decir, el mundo espera con inquietud.

Esto se debe a que la presidencia de Trump ha estado salpicada de decisiones que han hecho bailar las bolsas, devaluar las divisas, erráticos movimientos comerciales, pero sobre todo, ha puesto en peligro el multilateralismo. Por ejemplo, con la salida de organismos internacionales en los momentos más inapropiados, como fue en el caso de la Organización Mundial de la Salud, al asegurar que el organismo favorece a China; amenazar con salir de la Organización Mundial del Comercio; al romper con el Acuerdo de París contra el Cambio Climático; abandonar a la Organización de los Derechos Humanos de Naciones Unidas; sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán; salir de la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas; rechazar entrar al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica; amenazar con salir de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Más o menos ha salido de siete acuerdos de cooperación internacional, en un mundo con tantos focos rojos contra la paz y cuando la cooperación es tan necesaria para resolver los conflictos.

México se verá afectado, sin importar demasiado quién gane la presidencia del vecino país. En el caso de ser relecto Donald Trump, el inestable entendimiento con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantendrá al país siempre en alerta, pues la amenaza de los aranceles sobre productos mexicanos en el caso de que México no atendiera la demanda de Estados Unidos para detener a los migrantes en la frontera, si bien se detuvieron los aranceles, tuvo consecuencias muy desafortunadas. Sobre todo, porque se dio reversa a la propuesta de AMLO de iniciar una nueva política migratoria que girara de manera central en el respeto a los derechos humanos y, lo más importante, reconocer que esos flujos de personas se desplazan por problemas no resueltos en sus países de origen, pobreza, violencia, desempleo, represión, carencia de programas sociales, etcétera. Por tanto, ameritaban visas humanitarias, asilo a quien lo requiriera y, por supuesto, libre tránsito por el país; además de poner en marcha una propuesta de desarrollo integral para la región con el apoyo de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y buscar la participación de Estados Unidos y Canadá. Lamentablemente esto no sucedió. Por el contrario, la decisión del gobierno fue asentar a la Guardia Nacional en las fronteras para impedir el paso de los migrantes. No hay duda de que los traficantes de personas organizan en muchas ocasiones a estas personas desesperadas, les cobran enormes sumas de dinero, y luego los abandonan a su suerte. En este sentido, esos delincuentes deben ser castigados, pero a los migrantes hay que apoyarlos. Si Donald Trump se relige como presidente, no hay sorpresas.