l corajudo reproche, airado y compartido no se hizo esperar. La oposición, manifiesta en partidos, analistas, académicos y medios difusivos, comunicó su sufrida y lastimera decepción con tan inesperada sentencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, según justiciero y tronante parecer crítico, simplemente erró por completo el camino. Y, lo peor, es que ya no tiene compostura, no hay a quién recurrir en busca de balances. La Corte se sometió, llena de ignominia por su lacayismo, a los dictados del poderoso Ejecutivo mexicano. Ahora ya no hay, de acuerdo con sesudos análisis y predicciones, quién le haga el contrapeso a un funcionario público que ha centralizado todo lo posible. Al frente sólo queda la resignación o la rebeldía (¿será tipo Frena?) ante lo que se atisba como una dictadura y, todavía siendo más enérgicos y valientes, una tiranía. Similar terminajo descriptivo que continuamente asesta a la Venezuela de Chávez su correligionario M. Vargas Llosa. Hoy de parecido talante e idénticas aseveraciones, a las lanzadas por los opinócratas nacionales. Para reforzar sus posturas difundidas profusamente, traen a colación cuanto teórico –pasado o presente– les acomoda para agregar peso a sus afirmaciones.

La inconstitucionalidad de la consulta popular era, según encuesta generalizada entre los usuales opinantes, el único final de la atrevida propuesta de AMLO. Respaldarla, tal y como sucedió, no les cabía en la cabeza (J. Castañeda). No importa que tal derecho a consultar a la ciudadanía sea, también, de rango constitucional y un paso adelante en la vida democrática. Tampoco que, como después y tramposamente se escrituró, se limite su ejercicio en la letra de leyes derivadas, mismas a las que otro conjunto de opinantes tildó de inconstitucionales desde que se emitieron. Fue por ello que Andrés Manuel López Obrador adelantó, si la Corte emitiera dictamen contrario, que procedería a modificar la Constitución para hacer, de verdad, efectiva la consulta popular.

El asunto no estriba en si la pregunta estaba mal formulada o que se agredían derechos humanos y daba como resultado un concierto de inconstitucionalidades, como un celebrado ministro concluyó en la ponencia derrotada. Lo molesto, lo detestable, era la iniciativa que provenía desde Palacio Nacional. Nada de lo que de ahí se formula puede ser aceptado por la suprema cátedra en inocultable decadencia. Menos todavía si, en el paquete decisorio, viene inscrita la posibilidad que la muchedumbre (bien llamada pueblo) irrumpa, como prioridad, en la ya distinta actualidad.