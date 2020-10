El subdirector de Idheas señaló, sin embargo, que la estructura criminal incrustada en la fiscalía nayarita no terminó con la captura de su ex titular, pues sus subalternos siguieron con sus actividades delictivas: extorsiones, despojo de propiedades, de inmuebles, desapariciones forzadas, pero hasta ahora sólo Veytia ha sido sentenciado, y en EU, pero en México no hay ningún tipo de justicia para las víctimas .

Sobre los arrestos anunciados por la fiscalía estatal y la Guardia Nacional, que, se informó, respondían a los casos señalados por la ONU, Renaux sostuvo que no están ligadas con los que ellos denuncian. Explicó que en agosto se hizo el requirimiento del comité de la ONU, y el plazo para que los gobiernos de México y de Nayarit respondieran se agotó el 7 de septiembre, por lo que de seguro se pidió prórroga.