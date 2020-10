Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Miércoles 7 de octubre de 2020, p. 16

El gobierno mexicano analiza opciones para poder cumplir con el tratado de aguas con Estados Unidos a pesar de que no se cuenta con la colaboración del gobierno de Chihuahua, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró que por fortuna ha habido comprensión de la parte estadunidense por los esfuerzos realizados. El canciller Marcelo Ebrard dijo que se han realizado 19 reuniones bilaterales y que, aun cuando hay buena relación, no oculto que hay tensiones .

López Obrador anticipó que la próxima semana visitará la presa Peñitas, en el sureste, porque vamos a tomar decisiones para que nunca más se vuelva a inundar Tabasco, porque ello se debe no sólo a las lluvias, sino al mal manejo de las presas, que no turbinan, no generan energía para no hacerle competencia a las particulares . Se impide a la Comisión Federal de Electricidad operar las hidroeléctricas para no afectarlos y se tienen que desaguar las presas afectando a Tabasco.

Anunció que es un hecho que en 2021 se iniciará la construcción del nuevo aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, para inaugurarlo en 2023, de forma paralela a la conclusión del Tren Maya. Será una nueva encomienda para el ejército pues, al igual que la terminal aérea Felipe Ángeles, el proyecto en Tulum será encargado a ingenieros militares.