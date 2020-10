Salvador Mondragón Reyes, ex director del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar la sanción que se le impuso por su probable participación en la venta de las preguntas que se iban a aplicar en un examen para designar a jueces federales, el cual se tuvo que cancelar en 2018 debido a esta irregularidad.

Las sanciones incluyen la destitución en el cargo y la inhabilitación por 10 años para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Mondragón Reyes solicita en su recurso a la SCJN que “no se continúe afectando mi buen nombre, y tomando en consideración que la resolución sancionatoria no ha causado definitividad y se encuentra recurrida, le pido tenga a bien abstenerse de diligenciar la inscripción al Registro de Servidores Públicos Sancionados".

Nueve de sus ex colaboradores en el IIJ interpusieron también recursos de revisión, los cuales fueron admitidos a trámite por la SCJN, que deberá revisar si la sanción ordenada por el CJF es procedente o no. El estudio de estos casos fue asignado por turno a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien deberá decidir si proceden o no.