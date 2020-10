Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de octubre de 2020, p. 14

Es factible investigar casos de corrupción en los que estuvieran involucrados los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque los delitos no habrían prescrito; no así en los casos de Vicente Fox o Carlos Salinas de Gortari, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Durante su participación en el foro El combate a los cárteles, organizado por El Colegio de México, señaló que en el caso de México, una indagatoria iniciada contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública federal, llevó a descubrir una red de corrupción en la que figuró el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Eduardo Medina Mora.

En el tema de los ex presidentes, refirió que lo que se debería hacer ante la situación de no poder impulsar una acción jurídica, por lo menos sería tener una investigación, una especie de comisión de la verdad para conocer los alcances de la corrupción en el país y que los ciudadanos sepan hasta dónde llegaron todos los ex mandatarios que ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador .

“Nosotros llegamos a García Luna por la investigación a Medina Mora; en esa indagatoria los propios agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) me dijeron que buscáramos la relación entre ambos –que después se pelearían al inicio del sexenio de Felipe Calderón–, y entonces encontramos la red de protección de la empresa Nunvav, constituida en Panamá en 2005 y que empezó a operar en México en 2011, la cual tendría ganancias de 2 mil 600 millones de pesos.