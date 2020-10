Luego de las múltiples críticas que recibió el anteproyecto que proponía anular el procedimiento y retomarlo hasta después de los comicios de 2021, el magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera, cambió la propuesta a fin de poder continuar con este proceso, si bien aseguró que el TEPJF no responde a consignas ni a presiones mediáticas, sino únicamente a la Constitución y a la ley.

Así, desestimaron cuestionamientos a la metodología utilizada y de supuesta inequidad en la contienda. Argumentaron que los agravios alegados se presentaron de manera extemporánea y que varios de ellos ya habían sido resueltos por el tribunal en sesiones anteriores.

También destacaron que no se actualizó la presunta inequidad, ya que en la definición de la dirigencia mediante encuestas no se incluyó un periodo de campaña. Por tanto, no existe prohibición alguna para que quienes participan como aspirantes puedan acceder a medios de comunicación y utilizar sus recursos para expresar propuestas o planes de trabajo ante la militancia.

Los magistrados José Luis Vargas, Felipe de la Mata y Mónica Soto se congratularon de que el presidente de la sala superior haya modificado su anteproyecto, tras escuchar a sus pares, y criticaron que el documento fuera filtrado de manera ilícita e inmoral a actores políticos interesados y a medios de comunicación.

Vargas subrayó que el INE ha hecho un trabajo acorde con lo que le solicitó el tribunal para elegir a la dirigencia de Morena.

Por su lado, los jueces Janine Otálora, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante puntualizaron que los agravios argumentados ya habían sido resueltos en sentencias anteriores. Anular el proceso implicaría desproteger a la militancia, enfatizaron, luego de avalar el trabajo del órgano electoral.

En la actualidad, se aplica la segunda encuesta para elegir a los dirigentes de Morena. Los resultados se darán a conocer el sábado.