En la mañanera de ayer el presidente López Obrador se refirió a dicho tema y señaló que los fideicomisos y fondos se manejan de manera discrecional, sin transparencia. Hay para todo, con aparatos burocráticos, muchos de ellos, en donde se queda el dinero, no le llega el apoyo a la gente, son aparatos que se fueron creando en el tiempo para duplicar funciones de la administración pública, para no tener ningún control o tener manga ancha y poder manejar los recursos sin fiscalización; en algunos casos, entregar recursos a quienes no los necesitan, sólo por ser allegados a quienes mandan o deciden en el gobierno. Entonces, vamos a poner orden .

De acuerdo con el mandatario, queremos que se transparente todo lo que tiene que ver con el dinero del presupuesto y eso es lo que se está planteando. Vamos a hacer una revisión, muy pronto, de todos los fideicomisos, de modo que ni siquiera van a esperar un mes los que están recibiendo los apoyos. Y les pedimos comprensión, porque esto se tiene que hacer para evitar que haya personas que no necesiten o no justifiquen el apoyo, que sólo es por influyentismo que están recibiendo estos recursos. ¿Cómo se le llama al que cobra sin trabajar? Aviador, que no haya aviadores .

Las rebanadas del pastel

De acuerdo con la información de la Reserva Federal de Estados Unidos, al cierre de julio pasado los depósitos de mexicanos en bancos de ese país sumaron cerca de 87 mil millones de dólares, un aumento de 21 por ciento respecto del saldo de diciembre de 2019. ¿Quiénes son los dueños de esos dineros? ¿Obreros, campesinos, clasemedieros? No, son los mismos cínicos que exigen al gobierno que se endeude para que los rescate .

