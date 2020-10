S

e ha aplazado en varias ocasiones, pero todo indica que hoy tendrá lugar la audiencia en el proceso de Genaro García Luna. La Corte este de Nueva York confirmó que será a partir de las 9 de la mañana. La diligencia en el expediente penal del ex funcionario señalado de recibir sobornos del crimen organizado se ha reprogramado al menos tres veces, pues estaba prevista inicialmente para el 30 de mayo. ¿Por qué es importante? Se conocerán más cargos contra el ex titular de seguridad del gobierno de Felipe Caldrerón, y si se declara culpable o inocente. La demora no ha sido improductiva. La fiscalía ha agregado más pruebas contra él, desde grabaciones telefónicas hasta documentos de todo tipo que servirían para fundamentar los cargos. En México hay alguien a quien se le va el sueño: Felipe Calderón. Ya dijo el presidente López Obrador que si el gobierno de Estados Unidos solicita su extradición, la concedería.

Solo dos de los cinco

Si los ministros de la Suprema Corte de Justicia hubieran etiquetado la investigación solicitada por el presidente López Obrador para incluir a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, probablemente se habrían metido en un atolladero, porque los presuntos delitos cometidos de Fox hacia atrás ya prescribieron. El jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto, dice que “cuando a mí me plantean el tema de los ex presidentes lo que digo es que en realidad se podría investigar a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, porque los delitos no han prescrito. No así a Vicente Fox o a Carlos Salinas de Gortari, porque los delitos ya se encontrarían prescritos , explicó. Santiago Nieto habló en el seminario Violencia y paz, organizado por El Colegio de México. Indicó que ante este escenario, lo ideal es tener una comisión de la verdad para que la ciudadanía conozca los posibles actos de corrupción en los que pudieron participar los ex presidentes, aunque no puedan ser enjuiciados por los mismos.

Jefa del SAT, con Covid

El viernes anterior la jefa del SAT (Servicio de Administración Tributaria), Raquel Buenrostro, inició un aislamiento preventivo por síntomas leves de Covid-19. Dio positivo a la prueba. Buenrostro se encuentra siguiendo todas las recomendaciones médicas. La jefa del SAT continúa cumpliendo con todas sus labores de manera remota.