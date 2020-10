El gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador no verá regresar la economía a niveles de 2019 –previos a la pandemia de coronavirus– en lo que resta de su administración, estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). La recuperación total de México se verá hasta 2025, reportó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo.

A consulta de la prensa mexicana sobre el segundo bloque del Acuerdo nacional de infraestructura del sector privado, que se presentó esta semana, subrayó que es positivo, dada la necesidad de acelerar gasto, aunque sean recursos privados, al tiempo que se dan garantías para crear 200 mil empleos. En ese punto, Bárcena subrayó como necesario que el plan promueva la ocupación de mujeres, las cuales han resentido el mayor efecto de la crisis en el trabajo.

En el informe Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020, la Cepal subraya que no son tiempos de austeridad y se debe promover un mayor gasto de gobierno. Al respecto no descartó que México tenga abiertos los canales de financiamiento en caso de requerirlos, tanto en los mercados internacionales como en el FMI donde tiene una línea de crédito flexible por 61mil millones de dólares, lo cual, a su parecer, no minimiza el combate a la evasión y elusión fiscal que se ha mantenido como la única medida del gobierno federal para aumentar ingresos en la coyuntura actual. Por algún lado hay que empezar. Que haya sido tan contundente el combate a la evasión en México genera un efecto acumulativo, cambia la cultura del privilegio , dijo Bárcena.

Con dicha política también es necesario revisar el gasto fiscal, es decir, los recursos que Hacienda deja de percibir por regímenes especiales, que se amplió. En 2020 el gobierno mexicano dejará de recaudar 898 mil 40 millones de pesos por este concepto.