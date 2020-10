Afp

París. El tenis argentino se puso de fiesta con victorias trascendentes en Roland Garros. Nadia Podoroska, 131 del mundo, hizo historia como la primera mujer en la era abierta que supera la fase preliminar y alcanza semifinales al derrotar 6-2 y 6-4 a la ucraniana Elina Svitolina, victimaria de la mexicana Renata Zarazúa en segunda ronda, mientras Diego Schwartzman se impuso en cinco sets y más de cinco horas de juego al austriaco Dominic Thiem, con lo que se meterá al top-10 mundial por primera vez en su carera.

A la argentina le preguntaron si se animaba a pellizcarse para asegurarse que no estaba inmersa en un sueño: No, es que no quiero despertarme , replicó tras despachar Svitolina, quinta en la lista del mundo y tercera preclasificada en París.

Ante la posibilidad de ver una final Rafael Nadal-Novak Djokovic en el cuadro varonil, Podoroska fue clara en su deseo: No, el que va a estar en la final es Schwartzman , dijo entre risas.

Poco después, su compatriota, 14 del mundo y 12 del torneo, sufrió lo indecible para vencer 7-6 (7/1), 5-7, 6-7 (6/8), 7-6 (7/5) y 6-2 a Thiem (3), una batalla épica para conseguir su primera semifinal de un Grand Slam.