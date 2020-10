Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 7 de octubre de 2020, p. a10

Gerardo Martino, técnico de la selección mexicana de futbol, minimizó las declaraciones de Frank de Boer, su homólogo del representativo de Holanda, así como del zaguero Virgil van Dijk, de cara al duelo amistoso de hoy entre ambos combinados, al mencionar que no las considera como algo muy trascendental, sino anecdótico .

El pasado lunes, el timonel del conjunto holandés dijo que hubiera preferido no enfrentar a México y disponer de más tiempo para alistar su participación en la Liga de Naciones de la UEFA, mientras el defensa indicó que sólo conoce a dos jugadores del plantel tricolor.

Ante dichos comentarios, el Tata Martino respondió: No me parece muy trascendental, es algo anecdótico. Hoy hacen notas con jugadores que muchas veces no miran futbol, y si no lo ven es normal que no reconozcan a una selección o un futbolista. Tenemos que crecer por nosotros mismos, no para ver qué dicen los demás. Si hoy me preguntan por Japón o Corea del Sur, tampoco los conocería, no me preocupo por esos equipos, porque es muy difícil que me los vaya a encontrar en este momento. Así que lo que diga un jugador o entrenador cuenta poco .

En conferencia antes del duelo contra Países Bajos, el cual se efectuará en la Johan Cruyff Arena, en Ámsterdam, el timonel tricolor aseguró que en este encuentro intentarán no repetir las fallas que tuvieron ante la selección de Argentina, el último rival importante al que enfrentó el Tri y el cual le propinó una goliza de 4-0 en septiembre del año pasado.

Buscaremos el protagonismo desde el primer momento, no vamos a renunciar a eso, tratando de evitar los errores de aquel partido, que fueron muy puntuales. Intentaremos tener la supremacía del juego, que éste pase por nosotros, y estaremos dispuestos a afrontar los momentos de zozobra e incertidumbre porque enfrentamos a un equipo de gran jerarquía y no podemos pretender que todo esté en el control de México , señaló.