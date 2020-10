Hermann Bellinghausen

Periódico La Jornada

Martes 6 de octubre de 2020, p. 12

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció que en abril de 2021 viajarán a Europa diversas delegaciones suyas, buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Iremos a encontrar lo que nos hace iguales . Adelanta que, después de recorrer varios rincones de la Europa de abajo y a la izquierda , llegarán a Madrid, el próximo 13 de agosto. 500 años después de la supuesta conquista de lo que hoy es México . Un comunicado que firma el subcomandante insurgente Moisés explica que tal iniciativa proviene del pensamiento común , de las comunidades zapatistas de Chiapas.

Miramos y escuchamos un mundo enfermo en su vida social, fragmentado donde las personas están bajo la opresión de un sistema dispuesto a todo para saciar su sed de ganancias, aun y cuando es claro que su camino va en contra de la existencia del planeta Tierra .

La aberración del sistema , añade, se estrella contra una realidad criminal: los feminicidios, que no tienen ninguna lógica criminal que no sea la del sistema . En tanto, la naturaleza herida de muerte advierte que lo peor está por venir, por acción de un sistema humano la que la provoca . El EZLN encuentra a los poderosos replegándose en los estados y sus muros. Reviven nacionalismos fascistas, chauvinismos ridículos y un palabrerío ensordecedor. En esto advertimos las guerras por llegar . La pandemia del Covid-19 mostró vulnerabilidades del ser humano , así como la codicia y estupidez de los gobiernos y sus supuestas oposiciones .

El comunicado reporta el fallecimiento de 12 zapatistas, no obstante la aplicación de medidas sanitarias. Tres de ellos presentaron dos o más síntomas asociados al Covid-19 y tuvieron contacto con contagiados. Nueve más presentaron un síntoma. Ante la carencia de pruebas, se asume que murieron por el coronavirus. Estas ausencias son responsabilidad nuestra , admite el EZLN; por no extremar precauciones , que ahora mejoran para afrontar un posible rebrote .