Dijo que no tiene ningún problema con los empresarios, al contrario, merecen todo nuestro respeto y admiración . Los distinguió de lo que definió como traficantes de influencias. Ante ellos, sostuvo que se garantizan las libertades, el derecho a disentir. No puede haber pensamiento único, la democracia es pluralidad y debemos de ejercer a plenitud nuestras libertades , incluso dijo que agradece y respeta a los conservadores .

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el diario Financial Times siempre impulsó el modelo económico neoliberal en México y en el mundo, y ese modelo ha fracasado , luego de que el rotativo británico lo calificó de autoritario. Agregó que en vez de estar cuestionando nuestro proyecto alternativo en lo económico, en lo social, en lo político, deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y al mundo entero .

Una cosa es que por la vía democrática puedan lograr su propósito de que abandone la Presidencia y otra cosa es un derrocamiento, la vía ilegal y de facto de los hechos, comentó en referencia a la postura de un escritor, quien llegó al extremo de decir que si se viviera en la Inquisición quemaría vivos a cada uno de los morenistas en el Zócalo, una cuestión excesiva .

Advirtió que no sólo es propagar odio, pues llamó la atención de que no saliera nadie de los “supuestamente antifascistas a decir ‘no estamos de acuerdo con los morenistas ni con el Presidente, pero eso es inaceptable’”, y planteó: ¿Qué somos, pues? Nada más queremos que las libertades se apliquen siempre y cuando sea a favor nuestro, no a favor de los demás .