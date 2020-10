Entrevistada al respecto, Grace Fernández, una de las voceras del movimiento, subrayó: entendemos que hay fideicomisos que el gobierno federal y los diputados consideran que son un gasto superfluo y honeroso, pero pedimos que hagan un análisis de ellos, que se acerquen a los beneficiarios. En el caso del citado fondo, los recursos no se los dan a una organización, sino directamente a las personas acreditadas en el Registro Nacional de Víctimas; si no estás ahí, no tienes acceso a esos fondos .

Por separado, AI México y representantes de Equis Justicia para las Mujeres y de la Red Nacional de Refugios se reunieron ayer con el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva de la Cámara de Diputados. El encuentro fue encabezado por la presidenta de la mesa directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri, quien recibió las miles de firmas que demandan que no haya recortes al anexo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, referente a la igualdad de género y el combate a la violencia contra las mujeres.

En conferencia de prensa tras el encuentro, Tania Reneaum, directora de AI México, planteó que algunos programas sociales del gobierno federal están incluidos dentro de dicho anexo, y si bien algunos de ellos están dirigidos a mujeres, no necesariamente combaten la desigualdad de género y la violencia contra este sector.