n lo que públicamente pretende presentarse como una suerte de nueva luna de miel entre Andrés Manuel y el Consejo Coordinador Empresarial, ayer gobierno y sector privado firmaron un convenio de colaboración que implica –versión oficial– una inversión cercana a 300 mil millones de pesos en el próximo bienio para estimular el crecimiento económico por medio de 39 proyectos específicos que involucran, entre otras, a las áreas de comunicaciones y transportes, energía y turismo.

De acuerdo con el anuncio, de entrada la inversión privada aumentaría un punto porcentual del producto interno bruto, con ganas de que en el mediano plazo esa proporción se incremente a 3 puntos. En un primer paquete, como lo definieron, se generarían alrededor de 190 mil empleos (se supone que formales). En los hechos, buena parte de dicha inversión se anunció en diciembre de 2019, pero la pandemia canceló esa posibilidad.

Hasta allí se ve bien, comenzando por el rencuentro entre el Presidente y la cúpula privada, la cual, al parecer, dejó atrás la exigencia de que el gobierno se endeude para salvar a los empresarios de siempre, es decir, que se socialicen las pérdidas para garantizar las ganancias privadas,

El problema, como siempre, es que tal convenio sea real, que se lleve a la práctica, porque en el régimen neoliberal era tradición que los machuchones (AMLO dixit) se reunieran con el inquilino de Los Pinos en turno para, con bombo y platillo, anunciar cuantiosas inversiones privadas que en los hechos nunca se concretaban.