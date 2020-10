Además, el gobierno y el sector privado anunciaron una serie de obras de infraestructura por 297 mil millones de pesos –incluido el tren– que ayudará a la reactivación de la economía. Del total de 39 proyectos, 32 son de los sectores de comunicación y transportes, que desde el comienzo de la administración y hasta la fecha no han tenido nada relevante. En el anuncio, realizado en la conferencia mañanera de ayer, se incluyeron siete construcciones de las que ya se iniciaron labores. Éstas representan una inversión de 38 mil 149 millones de pesos. Rogelio Zambrano, presidente de Cemex, reconoció el impulso que el gobierno federal intenta dar a la industria. En los últimos meses hemos visto una recuperación de la industria de la construcción motivada principalmente por la autoconstrucción e infraestructura. Estoy convencido de que el programa presentado el día de hoy con el Presidente ayudará a recuperar la economía del país, a la generación de empleos y al bienestar social .

Rebrote en París

Las autoridades francesas anunciaron una serie de nuevas medidas restrictivas en París y sus alrededores, como el cierre de bares y acceso restringido a restaurantes, en un intento por frenar la expansión de la pandemia, que ha colocado a la zona en alerta máxima. Es un rebrote. La capital francesa y tres departamentos cercanos fueron declarados en alerta máxima por la expansión del coronavirus debido al elevado nivel de incidencia y por la presión sobre los servicios hospitalarios.

Ombudsman Social

Asunto: busca vacuna

Algo anda mal: el viernes 2 de octubre fui a mi clínica IMSS número 9 de la Ciudad de México, no había vacunas de la influenza. Hoy 5 de octubre, junto a varios adultos mayores, nos informaron que volviéramos a finales de mes. En el Centro de Salud TIII (Benjamín Hill, Miguel Hidalgo) tampoco hay... que se agotaron por que sólo llegaron 60. Quizá por vía de La Jornada alguien en el IMSS pueda ayudar. No hay información y en los teléfonos no hay quien responda. Si pudieran poner una cartulina nos evitaría ir diario, con este frío podemos enfermar. Soy adulto mayor (69 años). @Leopoldo Verdugo Evans /CDMX

Twiteratti

Es un día de júbilo para México con el primer paquete de inversión, casi en su totalidad privado, por uno por ciento del PIB. Habla de confianza mutua gobierno y privados, oficio, solidaridad y mexicanidad de nuestros empresarios y de mucho trabajo disciplinado detrás. ¡Felicidades! @PatyArmendariz

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com