Notorio, el desuso del tapabocas en transporte

E

l sábado pasado abordé por necesidad dos vagonetas y dos microbuses, y mientras viajaba conté 107 pasajeros. Obvio, el hacinamiento en las vagonetas fue mayúsculo. La falta de cubrebocas fue de 14 por ciento, lo cual no es poco. De las 66 mujeres, 19.7 por ciento no usaban el dispositivo de prevención frente a 4.9 por ciento de los 41 hombres. Así, el riesgo en las mujeres por no usar tapabocas en el transporte público fue 4.9 veces mayor respecto del masculino (p = 0.03). La mayoría de ellas sin cubrebocas parecían mayores de 40 años, excepto dos jóvenes que se iban maquillando y otra que iba hablando por el celular. ¿Será culpa del doctor Hugo López-Gatell?

Saúl Renán León Hernández

Pide enjuiciar por crímenes a Echeverría

Luis Echeverría, siendo secretario de Gobernación con Gustavo Díaz Ordaz, ordenó la matanza del 2 de octubre de 1968 y ya como presidente, la del 10 de junio de 1971. En la actualidad Echeverría vive en su lujosa residencia de San Jerónimo y ya es un hombre de 90 años. Cuando se cometieron estas masacres, sin embargo, tendría alrededor de 52 años y nunca fue juzgado por esos crímenes.

En 1972 fui secuestrado y desaparecido. Siendo presidente Luis Echeverría, fui recuperado por mi padre, Ignacio Staines, cuando el secretario particular del secretario de Agricultura y Ganadería era Manuel Bernardo Aguirre. Este hecho lo sufrimos muchos, el ejecutor de estos hechos fue Miguel Nassar Haro, encargado del Cisen.

Deseo que la comisión que se encargue de investigar a los ex presidentes retome las investigaciones del periodo que cito.

Héctor Federico Staines Orozco

Llama a dignificar la labor docente

El 5 de octubre fue instituido por la Unesco el Día Mundial de los Docentes, con el fin de reconocer su labor. En el momento crítico para la educación y la profesión de maestros y maestras que vivimos por la masificación de la educación virtualizada que han impuesto los gobiernos en el mundo, nos unimos a las voces de millones de docentes de educación básica, media superior y superior, quienes reclamamos condiciones dignas de trabajo y el respeto a nuestro derecho a ser considerados en las decisiones de política educativa que adopten las autoridades.

En el contexto de esta celebración acudiremos a Palacio Nacional, el 8 de octubre a las 12 horas, para reiterar nuestras demandas de apertura de foros de discusión sobre la educación que necesitamos en la nueva realidad.

Que la Secretaría de Educación Pública dé a conocer el programa estratégico de mejora de infraestructura y garantía sanitaria de las instalaciones escolares para el regreso presencial a clases cuando así lo permitan las autoridades de salud. Asimismo, acceso universal y gratuito a Internet, como un bien público y condiciones de trabajo dignas.