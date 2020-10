David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 6 de octubre de 2020, p. 26

Nueva York., El presidente Donald Trump, aún contagioso, retornó a la Casa Blanca anoche, asegurando que se siente mejor que nunca y proclamando a un país con casi 210 mil muertos y más de 40 mil nuevos contagios diarios que no deben temer al Covid-19.

A 29 días de los comicios, el coronavirus ha contagiado la elección presidencial después de que Trump, quien intentó descartar el impacto de la pandemia y burlarse de medidas para controlarla, se volvió ahora el paciente más famoso del Covid-19, pero aún así continúa nutriendo la crisis de credibilidad que ha cultivado a lo largo de su presidencia y nadie sabe cuál es su condición real, ni desde cuándo se contagió.

Por ahora, al presidente le urge recuperar su imagen de hombre fuerte y dejar de hablar de la pandemia. “¡Me siento muy bien! No teman al Covid. No dejes que domine tu vida… Me siento mejor que hace 20 años”, tuiteó desde el hospital ayer por la tarde, al informar que sería dado de alta. Varios médicos, expertos en salud pública y otros calificaron estas palabras de irresponsables , ya que minan justo el mensaje de precaución que buscan difundir al público.

Pero al salir, después de su cuarto día internado en el Centro Médico Militar Walter Reed, ubicado en las afueras de la capital, nadie sabe qué tan enfermo, o no, está el mandatario. Expertos señalan que el coctel de medicamentos que le están administrando sugiere que padece un caso severo de Covid-19.

Su doctor, el comandante Sean Conley –cuya falta de transparencia podría ser resultado de que, como militar, está en la situación incómoda de ser un subordinado del comandante en jefe–, advirtió que su paciente no estará completamente fuera de peligro por una semana más, pero que ha mejorado lo suficiente para salir del hospital.

Mientras, Trump, quien según los protocolos del Centro de Control de Enfermedades debería de aislarse por lo menos 10 días, regresó a una de las instalaciones más protegidas y seguras del mundo que ahora se está volviendo un foco de brotes de Covid-19.

En la Casa Blanca, además de Trump, por lo menos otros 11 integrantes de su círculo han dado positivo al nuevo coronavirus, entre ellos, ayer por la mañana, la vocera de la Casa Blanca Kayleigh McEnany. Los contagiados van desde el jefe de su campaña de relección a dos de sus asesoras más cercanas, la presidenta del Comité Nacional Republicano, dos senadores, un ex gobernador y la esposa del mandatario.

Dentro de la Casa Blanca hay un ambiente de susto y desconfianza mientras todos aguardan saber quién es el próximo contagiado, y también un sentimiento de ira contra los jefes, incluido el presidente y su jefe de gabinete, Mark Meadows, por la falta de información durante la peor amenaza de salud a un gobernante en décadas, reportan varios medios.

Algunos analistas y expertos en enfermedades contagiosas y también en el manejo de imagen creen que el comportamiento de Trump durante los últimos días y su regreso a la Casa Blanca son parte de su manejo irresponsable de la pandemia. Señalan, por ejemplo, que varios de los recién contagiados en la Casa Blanca estuvieron presentes en un acto en el Jardín de las Rosas el sábado de la semana pasada, donde no se guardó la sana distancia y muchos no usaron cubrebocas, para complacer al presidente.