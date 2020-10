Recordó que entonces el precio de las 24 toneladas de grano era de 240 mil pesos, pero la suma debe actualizarse. Destacó que ante el impago, no logró saldar el costo de un tractor y ya debe 400 mil pesos por los intereses que se han acumulado, mucho más que la deuda que el senador se niega a pagarme desde 2015. Tengo documentos y testigos .

Zacatecas, Zac., La empresa acopiadora de frijol Los Zacatecos, propiedad del senador del partido Morena José Narro Céspedes –dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–, fue acusada de defraudar a agricultores del noroeste de Zacatecas, a quienes no ha pagado cosechas de ese grano.

Medina Salazar recordó que entregó su frijol en la colonia Ignacio Zaragoza, en los límites entre los municipios de Juan Aldama y Sombrerete, en el norte de Zacatecas, donde Narro Céspedes cada año instala centros de acopio de Los Zacatecos.

El campesino mostró copias de los registros del grano que llevó a Los Zacatecos, con nombres y firmas de empleados de Narro Céspedes que recibieron las 48 toneladas de frijol.

Ya lo demandé ante el Ministerio Público y no ha pasado nada . Añadió que hubo fraude en el pago de las primeras 24 toneladas que sí pagó Narro Céspedes. Me entregó un cheque por el importe de 12 toneladas y dijo que cubría 16 toneladas. Ese fue el primer golpe que me dio .